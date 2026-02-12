Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче с «Фулхэмом» (3:0).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Было непросто после тех невероятных эмоций, которые мы испытали в матче с "Ливерпулем". Мы показали очень, очень хороший футбол. Я очень доволен ребятами.

У Семеньо много голов. Он чувствует, куда отскочит мяч в штрафной, у него есть не только скорость и работоспособность. Он топовый игрок. Он и Гехи — невероятные трансферы.

Команда в определенных ситуациях становится лучше, возвращаются после травм футболисты. Это очень важно», — цитирует Гвардиолу BBC.

Благодаря победе «Манчестер Сити» набрал 53 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ и приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние трех очков. «Фулхэм» с 34 баллами идет 12-м.