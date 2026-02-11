«Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки (1:1) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «молотобойцев» единственный гол записал на свой счет Томаш Соучек на 50-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» сумел сравнять счет на 90+6-й минуте благодаря точному удару Беньямина Шешко.
Результат матча
Вест ХэмЛондон1:1Манчестер ЮнайтедМанчестер
1:0 Tomas Soucek 50' 1:1 Беньямин Шешко 90+6'
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Фредди Поттс (Сунгуту Магасса 79'), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано (Каллум Уилсон 69'), Джаррод Боуэн (Кайл Уолкер-Питерс 90'), Крисенсио Саммервилл (Адама Траоре 90'), Malick Diouf (Оливер Скарлз 79'), Tomas Soucek
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр (Беньямин Шешко 68'), Диогу Далот (Джошуа Зиркзее 82'), Бруну Фернандеш, Каземиро, Кобби Майну, Брайан Мбемо, Матеус Кунья (Лени Йоро 68'), Амад Диалло
Жёлтые карточки: Матеуш Фернандеш 70' — Диогу Далот 57'
После этого матча «красные дьяволы» занимают 4-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 18-й позиции (24).