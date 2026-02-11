После этого матча «красные дьяволы» занимают 4-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 18-й позиции (24).

В составе «молотобойцев» единственный гол записал на свой счет Томаш Соучек на 50-й минуте.

«Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки (1:1) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

2.25

Прогнозы•Сегодня 23:15 «Сандерленд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка «Ливерпуль» быстро расправится с «черными котами»

Футбол•Сегодня 01:19 «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 00:31 «Челси» — «Лидс»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 14:29 Тренерский апокалипсис-2026: куда уйдет Пеп, кто спасет «Ливерпуль» и где окажется Алонсо

Футбол•09/02/2026 23:29 Трансферный дайджест. 3 — 9 февраля

Главные темы сейчас

Футбол•09/02/2026 18:03 Алмазы в грязи: почему клубы Премьер-лиги ищут будущих звезд в английской трясине

Футбол•08/02/2026 14:53 Загадка Алехандро Гарначо: когда потенциал превратится во что-то большее?

Футбол•08/02/2026 08:00 Завышенные ставки. Перрен, Жозе, Алберто и еще 7 игроков, так и не покоривших РПЛ

Футбол•07/02/2026 14:02 Мама, я еду домой: Месси, Роналду и еще четыре звезды, которые могут вернуться в родные клубы

Футбол•06/02/2026 15:18 Саудовский бунтарь: возвращение в «МЮ», дуэт с Месси и еще пять вариантов будущего Роналду

Выбор читателей

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•05/02/2026 17:34 Роман Шишкин: С Карседо будут спрашивать за результат с первых же матчей «Спартака»

Футбол•25/01/2026 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•03/02/2026 13:27 Итоги трансферного января: «Ман Сити» и «Астон Вилла» — короли рынка, «Ливерпуль» — главный неудачник

Самое интересное

Футбол•09/12/2025 14:57 Миф о жаре: почему ЧМ-2026 может оказаться лучше, чем мы думаем

Футбол•08/12/2025 10:48 Северная Америка — территория Юга. Почему Аргентина или Бразилия обязаны брать ЧМ-2026

Футбол•08/12/2025 10:32 Уйти, нельзя остаться: четыре варианта продолжения карьеры Салаха

Футбол•07/12/2025 17:24 От Нью-Йорка до Ванкувера: все, что нужно знать о 16 аренах ЧМ-2026