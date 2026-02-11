Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги второго зимнего тренировочного сбора.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Игроки продолжают получать более интенсивные нагрузки, что очень важно. Также радует отсутствие травм. Мы уже преодолели несколько этапов подготовки, и пока ни один из футболистов не получил мышечного повреждения. Это особенно приятно. Хочу отметить высокий уровень трудолюбия и самоотдачи, которые демонстрируют наши игроки», — цитирует Тедеева официальный сайт клуба.

По итогам первой части сезона «Акрон» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.