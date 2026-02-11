Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах «железнодорожников» во второй части сезона РПЛ.

Алексей Батраков («Локомотив»)
Алексей Батраков («Локомотив») globallookpress.com

«Локомотив» может закончить сезон на первой строчке, я допускаю такую возможность.  Баринов был важным игроком и ушел из клуба, но в команде остались другие талантливые футболисты.  Надеюсь, зимой Галактионов успешно подготовит команду ко второй части сезона.  Главное, чтобы проблемы предыдущих лет не повторились и «Локомотив» провел весну так же активно, как и осень, — цитирует Сенникова «Евро-Футбол».

«Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ после 18-ти туров, набрав 37 очков.