По итогам противостояния «Комо» пробился в полуфинал Кубка Италии, а «Наполи» завершил свое выступление на турнире.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Комо». Победный удар на счету Марка-Оливера Кемпфа .

В основное время матча команды обменялись голами. У «Комо» отличился Мартин Батурина на 45-й минуте с пенальти.

«Наполи» уступил «Комо» (1:1, 6:7 по пен.) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

