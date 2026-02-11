«Наполи» уступил «Комо» (1:1, 6:7 по пен.) в матче 1/4 финала Кубка Италии.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Комо» отличился Мартин Батурина на 45-й минуте с пенальти.
«Наполи» сумел сравнять счет на 46-й минуте благодаря точному удару Антонио Вергары.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Комо». Победный удар на счету Марка-Оливера Кемпфа.
Результат матча
НаполиНеаполь1:1КомоКомо
0:1 Мартин Батурина 39' пен. 1:1 Антонио Вергара 46' 2:1 Ваня Милинкович-Савич 69' пен. 3:1 Элиф Элмас 69' пен. 4:1 Мигель Гутьеррес 69' пен. 5:1 Маттео Политано 69' пен. 6:1 Alisson Santos 69' пен. 7:1 Леонардо Спинаццола 69' пен. 7:2 Мартин Батурина 69' пен. 7:3 Диего Карлос 69' пен. 7:4 Иван Смолчич 69' пен. 7:5 Лукаш Да Кунья 69' пен. 7:6 Анастасиос Дувикас 69' пен. 7:7 Марк Кемпф 69' пен. 7:8 Мергим Войвода 69' пен.
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Паскуале Маццокки (Маттео Политано 60'), Матиас Оливера (Alisson Santos 60'), Станислав Лоботка, Элиф Элмас, Антонио Вергара (Мигель Гутьеррес 74'), Расмус Хёйлунн (Ромелу Лукаку 74'), Giovane
Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Хакобо Рамон (Марк Кемпф 53'), Диего Карлос, Иван Смолчич, Максанс Какере (Анастасиос Дувикас 53'), Мартин Батурина, Нико Пас (Мергим Войвода 82'), Серхи Роберто (Хесус Родригес Карабальо 66'), Максимо Перроне, Джейден Аддай (Лукаш Да Кунья 66')
Жёлтые карточки: Элиф Элмас 69' — Хакобо Рамон 44', Серхи Роберто 62'
По итогам противостояния «Комо» пробился в полуфинал Кубка Италии, а «Наполи» завершил свое выступление на турнире.