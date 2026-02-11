Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался по поводу ситуации с травмированными игроками.

Антонио Конте globallookpress.com

«В чем причина многочисленных травм в "Наполи"? Нам нужно сходить в храм и помолиться! Когда несколько игроков выбывает из-за серьезных проблем, ты вынужден постоянно выпускать на поле одних и тех же. А потом у них тоже возникают мелкие повреждения, и это оборачивается новыми потерями», — цитирует ответ Конте журналист Николо Скира.

10 февраля «Наполи» вылетел из четвертьфинала Кубка Италии, уступив «Комо» (1:1, пенальти 6:7).