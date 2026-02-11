Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о перспективах продления контракта с Гарри Кейном.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Мы общаемся, но это не значит, что переговоры уже начались. У нас с Гарри интенсивный диалог, а затем черед следующих шагов. Все, что могу сказать — это то, что мы находимся в тесном контакте с Харри по поводу него и наших успехов», — сказал Эберль ESPN.

Контракт 32-летнего нападающего с «Баварией» действует до лета 2027 года. В текущем сезоне Бундеслиги Кейн забил 24 гола в 21 матче и отдал 5 результативных передач.