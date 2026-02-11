Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации с депрессией защитника Рональда Араухо.

Рональд Араухо
Рональд Араухо globallookpress.com

«Мы знаем о ситуацию с Рональдом.  Он рассказал обо всем, и мы поддерживали его всеми возможными способами.  Такая открытость показывает, что вы сильный человек.

В футболе очень важен менталитет и нацеленность на победу.  Когда-нибудь я расскажу обо всем.  Когда он говорит, что боролся с этим полтора года...  Важно заботиться об игроках.  И не только об игроках своей команды.  Нужно заботиться и о соперниках.  Нужно думать об этом.  Как тренер, вы должны нести ответственность за всех игроков.  Вы должны думать не только о том, как будет лучше для вас», — цитирует Флика As.

Араухо оценивается в 35 млн евро.  За основной состав «Барселоны» защитник дебютировал в 2020 году, а всего провел 180 матчей за команду в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.