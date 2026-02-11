Матч 26-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Бернли» состоится 11 февраля в 22:30 на стадионе «Селлхерст Парк».
«Кристал Пэлас» после победы над «Брайтоном» набрал 32 очка и поднялся на 13-е место в таблице. «Бернли» проиграл две встречи подряд. У команды Скотта Паркера 15 очков и 19-я позиция.
Прошлая встреча команд много голов не принесла. «Кристал Пэлас» выиграл с минимальным счетом 1:0, добыв третью победу подряд в очных противостояниях с «Бернли». «Бордовых» ждет сложный матч, учитывая, что они крайне неудачно играют на выезде в этом сезоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Котировки букмекеров: 1.49 на победу «Кристал Пэлас», 4.40 на ничью, 6.60 на победу «Бернли».
- Прогноз ИИ: «Бернли» одержит победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Бернли» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.