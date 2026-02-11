Матч 26-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Бернли» состоится 11 февраля в 22:30 на стадионе «Селлхерст Парк».

«Кристал Пэлас» после победы над «Брайтоном» набрал 32 очка и поднялся на 13-е место в таблице. «Бернли» проиграл две встречи подряд. У команды Скотта Паркера 15 очков и 19-я позиция.

Прошлая встреча команд много голов не принесла. «Кристал Пэлас» выиграл с минимальным счетом 1:0, добыв третью победу подряд в очных противостояниях с «Бернли». «Бордовых» ждет сложный матч, учитывая, что они крайне неудачно играют на выезде в этом сезоне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Котировки букмекеров: 1.49 на победу «Кристал Пэлас», 4.40 на ничью, 6.60 на победу «Бернли».

Прогноз ИИ: «Бернли» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Бернли» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.