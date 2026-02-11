Бывший форвард «Арсенала», Деннис Бергкамп, считает, что в борьбе за чемпионство «канонирам» может составить конкуренцию только «Манчестер Сити».

Футбольный клуб «Арсенал» globallookpress.com

«Я бы не переживал слишком сильно, потому что другие команды сейчас не выглядят достаточно сильными. "Манчестер Сити" вполне может претендовать на чемпионство. Не думаю, что остальные смогут их догнать, ведь и они будут терять очки. Впереди нас ждут важные матчи. Трудный период ещё впереди, как и для всех команд, ведь все они продолжают играть в Лиге чемпионов и бороться», — сказал Бергкамп в подкасте The Overlap.

После 25 туров «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ, опережая «Ман Сити» на шесть очков. Следующий матч «канониров» состоится 13 февраля против «Брентфорда».