Испанский нападающий «Порту» Самуэль Агехова выбыл на длительный срок из-за серьёзной травмы колена — он точно пропустит оставшуюся часть сезона и чемпионат мира-2026, а его возвращение на поле может состояться лишь ближе к концу следующего года. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Самуэль Агехова globallookpress.com

Форвард получил повреждение 9 февраля в матче 21-го тура Примейры против «Спортинга» (1:1) и был заменён после первого тайма. По итогам медицинского обследования у игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

Контракт Агеховы с «Порту» действует до лета 2029 года. В текущем сезоне испанец провёл 32 матча за клуб, отметившись 20 забитыми мячами и одной голевой передачей.