В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» будет принимать «Вест Хэм». Начало игры в 23:15 мск.

Четыре победы подряд одержал «Ман Юнайтед» под руководством Майкла Каррика. В прошлом туре чемпионата «красные дьяволы» обыграли «Тоттенхэм». Это принесло ему 44 очка и 4-е место в турнирной таблице.

«Вест Хэм» борется за выживание. Команда занимает 18-е место с 23 очками. При этом «молотобойцы» стараются и за 5 туров у них 3 победы. В прошлом матче они обыграли «Бернли». Также у гостей были победы над «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом».

