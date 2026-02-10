В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» будет принимать «Вест Хэм». Начало игры в 23:15 мск.
Четыре победы подряд одержал «Ман Юнайтед» под руководством Майкла Каррика. В прошлом туре чемпионата «красные дьяволы» обыграли «Тоттенхэм». Это принесло ему 44 очка и 4-е место в турнирной таблице.
«Вест Хэм» борется за выживание. Команда занимает 18-е место с 23 очками. При этом «молотобойцы» стараются и за 5 туров у них 3 победы. В прошлом матче они обыграли «Бернли». Также у гостей были победы над «Сандерлендом» и «Тоттенхэмом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 4.30 на победу «Вест Хэма», 4.20 на ничью, 1.74 на победу «Манчестер Юнайтед».
- Прогноз ИИ: победит «Вест Хэм» со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.