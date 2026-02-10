Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал, что в клуб пришло предложение от «Краснодару» по поводу крайнего защитника Ильи Вахании.

Илья Вахания
Илья Вахания globallookpress.com

«Да, официальный запрос по Вахании от "Краснодара" поступил.  Ведем переговоры.  Процесс переговоров обычно долгий.  Мы в процессе», — сказал Гончаров «Матч ТВ».

25-летний Вахания является воспитанником «Зенита», в 2023 году перебрался в «Ростов», где дорос до игрока сборной России.  В этом сезоне он провел 22 матча за команду, забил 2 гола и сделал один ассист.