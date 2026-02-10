Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал, что в клуб пришло предложение от «Краснодару» по поводу крайнего защитника Ильи Вахании.

Илья Вахания globallookpress.com

«Да, официальный запрос по Вахании от "Краснодара" поступил. Ведем переговоры. Процесс переговоров обычно долгий. Мы в процессе», — сказал Гончаров «Матч ТВ».

25-летний Вахания является воспитанником «Зенита», в 2023 году перебрался в «Ростов», где дорос до игрока сборной России. В этом сезоне он провел 22 матча за команду, забил 2 гола и сделал один ассист.