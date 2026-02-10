10 февраля в Неаполе состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Наполи» примет «Комо». Встреча начнется в 23:00 мск.

В прошлом раунде турнира у «Наполи» были проблемы с «Кальяри». Команде Антонио Конте удалось выиграть только в серии пенальти. «Комо» для неаполитанцев является неприятным соперником, поэтому не исключено, что хозяева будут иметь проблемы в этом матче.

«Комо» не проигрывает уже 4 матча подряд, имея 3 победы и ничью. В прошлый раз гостям удалось добиться в Неаполе нулевой ничьи, а перед этим они и вовсе выиграли у «лазурных» 2:1. Удастся ли коллективу Сеска Фабрегаса продолжить серию и пробиться в полуфинал Кубка Италии?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.

Котировки букмекеров: 2.90 на победу «Наполи», 2.75 на победу «Комо», 3.10 на ничью, 1.97 и 1.84 на проход команд в следующий раунд.

Прогноз ИИ: «Наполи» победит со счетом 2:0.

