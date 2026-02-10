Самарские «Крылья Советов» теперь могут приобретать и продавать футболистов.

Магомед Адиев — тренер самарцев globallookpress.com

Это стало известно после того, как были выплачены все старые долги клуба. Ранее все счета «Крылья Советов» были заморожены, а РФС наложил трансферный бан.

«Видим как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то, что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед "РТ-Капитал", многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтверждённая информация, что "Крылья" очистились, отдав что были должны.

Приставами были сняты все ограничения, препятствующие нормальной жизнедеятельности клуба и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, всё успеем и весеннюю часть чемпионата начнём в обновленном составе», — прокомментировал ситуацию председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

В начале февраля стало известно, что самарский клуб полностью рассчитался с накопленными долгами перед «РТ-Капитал» в размере 1,1 млрд рублей. Заем был взять еще в 2011 году и оброс за это время дополнительными процентами