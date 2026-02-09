Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном усилении команды.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Основная задача сейчас найти новичков, которые восполнят потери. Ушло два футболиста, которые много у нас определяли. Ищем игроков внутри коллектива, у нас есть ребята на подходе, а также просматриваем большое количество новичков. Причем акцент сделали на молодых ребятах, которые имеют российское гражданство, или проходят обучение за границей, но имеют шансы получить российское гражданство.

У нас были ребята из Португалии, Греции, два игрока юношеских и молодежной сборных России, перспективный футболист молодежной сборной Казахстана. Надеюсь, что сейчас спортивный директор закончит определенные переговоры и один из них усилит наш состав», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам первой ее части. Возобновление сезона запланировано на конец февраля.