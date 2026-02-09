Главный матч 21-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг» состоится 9 февраля в 23:45 мск.

Команды соседствуют по турнирной таблице. У «Порту» 55 очков, он является лидером. У «Спортинга» на 4 очка меньше. Таким образом, у гостей есть хороший шанс сократить разрыв и вплотную подобраться к первой строчке.

«Порту» в прошлом туре уже допустил ошибку, проиграл «Каса Пии» (1:2). Поражение стало первым в сезоне для «Драконов». «Спортинг» на данный момент выиграл 3 матча подряд. «Львы» также имеют преимущество в результативности. Смогут ли они его реализовать?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Котировки букмекеров: 2.28 на победу «Порту», 3.10 на ничью, 3.15 на победу «Спортинга».

Прогноз ИИ: «Порту» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Порту» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.