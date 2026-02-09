Главный матч 21-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Спортинг» состоится 9 февраля в 23:45 мск.
Команды соседствуют по турнирной таблице. У «Порту» 55 очков, он является лидером. У «Спортинга» на 4 очка меньше. Таким образом, у гостей есть хороший шанс сократить разрыв и вплотную подобраться к первой строчке.
«Порту» в прошлом туре уже допустил ошибку, проиграл «Каса Пии» (1:2). Поражение стало первым в сезоне для «Драконов». «Спортинг» на данный момент выиграл 3 матча подряд. «Львы» также имеют преимущество в результативности. Смогут ли они его реализовать?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Котировки букмекеров: 2.28 на победу «Порту», 3.10 на ничью, 3.15 на победу «Спортинга».
- Прогноз ИИ: «Порту» одержит победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
