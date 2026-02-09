Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о четырех подряд победах его команды.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Нужно наслаждаться чувством победы, именно ради этого мы здесь. Нельзя постоянно быть безучастным, нужно чувствовать волны эмоций. Без этого все было бы немного скучно и бессмысленно, потому что мы все стремимся побеждать в матчах.

Главная сложность заключается в осознании той тяжелой работы и подготовки, которые привели нас к этому.

Победа в футбольном матче на этом уровне сложна, поэтому никогда не стоит предполагать, что в следующем матче все будет в порядке», — цитирует Каррика ВВС.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.