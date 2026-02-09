Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о четырех подряд победах его команды.
«Нужно наслаждаться чувством победы, именно ради этого мы здесь. Нельзя постоянно быть безучастным, нужно чувствовать волны эмоций. Без этого все было бы немного скучно и бессмысленно, потому что мы все стремимся побеждать в матчах.
Главная сложность заключается в осознании той тяжелой работы и подготовки, которые привели нас к этому.
Победа в футбольном матче на этом уровне сложна, поэтому никогда не стоит предполагать, что в следующем матче все будет в порядке», — цитирует Каррика ВВС.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.