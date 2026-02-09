Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о матче АПЛ с «Ливерпулем». На «Энфилде» подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 2:1.

Бернарду Силва globallookpress.com

«Отправляясь сюда, мы знали, что это сложнейшее в АПЛ место для выезда. Но учитывая нашу дистанцию до "Арсенала", мы нуждались еще в одном голе.

Я был рад, когда забил, но мы нуждались еще в одном голе, и Эрлинг сделал это. Думаю, вся команда знала перед матчем, что в случае поражения чемпионская гонка, наверное, будет окончена. Мы чувствовали, что нам нужно одержать победу. Надежда сохраняется, и мы будем сражаться до конца», — сказал Силва Sky Sports.

Напомним, 11 февраля «Манчестер Сити» примет «Фулхэм».