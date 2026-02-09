Между главным тренером и защитником «Реала», Альваро Арбелоа, и Дани Карвахалем возникло напряжение.  Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, тренер и игрок почти не общаются друг с другом.

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа globallookpress.com

По информации из источников, Карвахаль считает, что готов выйти на поле, но ему не объяснили, почему он не получает достаточно игрового времени.  Ранее сообщалось, что 34-летний футболист расстроен из-за нехватки игровой практики.

В матче 23-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:0) Карвахаль остался на скамейке запасных.  После игры он вышел на поле для тренировки под руководством тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса.  Как писал The Athletic, футболист выглядел раздражённым.

Близкие к игроку источники рассказали, что он расстроен отсутствием игровой практики, но намерен продолжать усердно тренироваться.