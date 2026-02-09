Между главным тренером и защитником «Реала», Альваро Арбелоа, и Дани Карвахалем возникло напряжение. Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, тренер и игрок почти не общаются друг с другом.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По информации из источников, Карвахаль считает, что готов выйти на поле, но ему не объяснили, почему он не получает достаточно игрового времени. Ранее сообщалось, что 34-летний футболист расстроен из-за нехватки игровой практики.

В матче 23-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:0) Карвахаль остался на скамейке запасных. После игры он вышел на поле для тренировки под руководством тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса. Как писал The Athletic, футболист выглядел раздражённым.

Близкие к игроку источники рассказали, что он расстроен отсутствием игровой практики, но намерен продолжать усердно тренироваться.