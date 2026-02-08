Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«В этом матче много чего произошло, но для такой игры это нормально. Мы разочарованы результатом. В первом тайме "Манчестер Сити" владел инициативой, хоть и не создал много моментов, но они часто играли с мячом на нашей половине поля. Во втором тайме мы взяли игру в свои руки и создали несколько хороших моментов. Мы смогли выйти вперёд и не давали оппоненту каких-либо шансов.

Незадолго до конца матча мяч вследствие рикошета после навеса попал к ним, счёт стал 1:1. Мы пытались отбиться, но соперник выиграл борьбу за верховой мяч, Бернарду Силва здорово справился с этим моментом. Мы уже почти привыкли пропускать мячи в компенсированное время, сегодня это снова случилось», — приводит слова Слота BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Сандерленда» 11-го февраля.