Наставник «Брентфорда» Кит Эндрюс высказался о победе над «Ньюкаслом» (3:2) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Кит Эндрюс globallookpress.com

«Я чувствую, что у команды есть бесстрашие, когда игроки выходят против любых соперников, — уверенность, что мы можем выигрывать матчи. Мы демонстрировали это достаточно стабильно на протяжении всего сезона.

Победа здесь — это особенный вечер для всех, кто связан с клубом. Нам пришлось проявить сегодня много характера. Мы говорили об этом перед игрой и в процессе подготовки: сможем ли мы с этим справиться? Потому что, когда приезжаешь сюда, на тебя обрушивается многое: как Эдди Хау выстраивает команду, поддержка трибун, индивидуальное качество игроков, моменты, когда многое меняется в матче очень быстро. Сможем ли мы с этим справиться, сможем ли мы реагировать на неудачи? Думаю, можно справедливо сказать, что мы отреагировали на все это очень и очень хорошо, поэтому я доволен, очень доволен», — цитирует 45-летнего тренера PA.

«Брентфорд» идет 8-м в таблице АПЛ, набрав 36 очков в 24-х встречах.