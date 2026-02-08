Всего в этом счету нападающий выходил на поле в 21 матче, забил в них 5 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает сейчас колумбийца в € 32 млн.

Напомним, что Дуран принадлежит саудовскому «Аль-Наср» , но первую часть сезона отыграл в аренде в турецком «Фенербахче».

По данным портала Fanatik, сейчас 22-летний игрок на финальном этапе сделки и клубам осталось только урегулировать бюрократические процедуры.

Петербургский «Зенит» близок к заключении сделки с колумбийским нападающим Джоном Дураном.

2.10

Прогнозы•Завтра 16:00 «Зенит» — «Динамо» Самарканд. Прогноз и ставка Забить выйдет не у всех

Футбол•Сегодня 08:00 Завышенные ставки. Перрен, Жозе, Алберто и еще 7 игроков, так и не покоривших РПЛ

Футбол•06/02/2026 18:45 Он вам не «мальчишка»: как Вирц превратился в «монстра» и стал наследником Де Брейне

Футбол•05/02/2026 17:34 Роман Шишкин: С Карседо будут спрашивать за результат с первых же матчей «Спартака»

Футбол•05/02/2026 13:43 Анти-пиар: почему Роналду нанес сокрушительный удар по репутации саудовской Про Лиги

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:02 Мама, я еду домой: Месси, Роналду и еще четыре звезды, которые могут вернуться в родные клубы

Футбол•06/02/2026 15:18 Саудовский бунтарь: возвращение в «МЮ», дуэт с Месси и еще пять вариантов будущего Роналду

Футбол•04/02/2026 10:00 Подоспевший Рейс: ЦСКА забирает центрдефа у лиссабонского «Спортинга»

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•04/02/2026 13:25 Они взорвут это лето: Салах, Винисиус и еще 18 громких трансферов

Выбор читателей

Футбол•02/02/2026 13:51 Лукас Пакета и «Вест Хэм»: скандал со ставками, скрытая обида и побег во «Фламенго»

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Хоккей•02/02/2026 09:30 Неделя КХЛ: «Металлург» Мг вышел в плей-офф, «Динамо» Минск отдалилось от лидеров Запада

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Футбол•25/01/2026 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Самое интересное

Бои•09/12/2025 18:11 Два пояса UFC и спасение дивизиона «мухачей»: невероятная карьера Генри Сехудо

Футбол•09/12/2025 14:57 Миф о жаре: почему ЧМ-2026 может оказаться лучше, чем мы думаем

Футбол•08/12/2025 10:48 Северная Америка — территория Юга. Почему Аргентина или Бразилия обязаны брать ЧМ-2026

Футбол•08/12/2025 10:32 Уйти, нельзя остаться: четыре варианта продолжения карьеры Салаха