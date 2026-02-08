Петербургский «Зенит» близок к заключении сделки с колумбийским нападающим Джоном Дураном.
По данным портала Fanatik, сейчас 22-летний игрок на финальном этапе сделки и клубам осталось только урегулировать бюрократические процедуры.
Напомним, что Дуран принадлежит саудовскому «Аль-Наср», но первую часть сезона отыграл в аренде в турецком «Фенербахче».
Всего в этом счету нападающий выходил на поле в 21 матче, забил в них 5 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает сейчас колумбийца в € 32 млн.