В матче 24-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своем поле потерпела поражение от «Пармы» со счетом 0:1.
Единственный гол был забит на 90+5-й минуте аргентинским полузащитником Кристианом Ордоньесом.
Отметим, что команды заканчивали матч 10 на 10 десять. На 18-й минуте был удален хавбек «Болоньи» Томмазо Побега, а 79-й минуте такая же участь постигла защитника пармезанцев Мариано Троило.
Результат матча
БолоньяБолонья0:1ПармаПарма
0:1 Кристиан Ордоньес 90+4'
Болонья: Лукаш Скорупски, Джон Лукуми, Торбьёрн Хеггем, Хараламбос Ликояннис (Хуан Миранда 68'), Жоау Мариу (Надир Цортеа 46'), Ремо Фройлер, Томмазо Побега, Льюис Фергюсон, Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини 87'), Джонатан Роу (Николо Камбьяги 88'), Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро 57')
Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Гаэтано Ористанио (Габриэл Стрефезза 54'), Оливер Сёренсен (Кристиан Ордоньес 79'), Мандела Кейта (Франко Карбони 87'), Адриан Бернабе (Ханс Николусси Кавилья 87'), Матео Пельегрино, Sascha Britschgi, Mariano Troilo
Жёлтые карточки: Джон Лукуми 76' — Sascha Britschgi 50', Mariano Troilo 61'
Красные карточки: Томмазо Побега 22' — Mariano Troilo 79'
Сейчас «Болонья» занимает 10-е место с 30 очками после 24 туров. «Парма» (26) — 14-я.