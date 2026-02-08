В матче 24-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своем поле потерпела поражение от «Пармы» со счетом 0:1.

Кристиан Ордоньес globallookpress.com

Единственный гол был забит на 90+5-й минуте аргентинским полузащитником Кристианом Ордоньесом.

Отметим, что команды заканчивали матч 10 на 10 десять. На 18-й минуте был удален хавбек «Болоньи» Томмазо Побега, а 79-й минуте такая же участь постигла защитника пармезанцев Мариано Троило.

Результат матча Болонья Болонья 0:1 Парма Парма 0:1 Кристиан Ордоньес 90+4' Болонья: Лукаш Скорупски, Джон Лукуми, Торбьёрн Хеггем, Хараламбос Ликояннис ( Хуан Миранда 68' ), Жоау Мариу ( Надир Цортеа 46' ), Ремо Фройлер, Томмазо Побега, Льюис Фергюсон, Федерико Бернардески ( Риккардо Орсолини 87' ), Джонатан Роу ( Николо Камбьяги 88' ), Тёйс Даллинга ( Сантьяго Кастро 57' ) Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Гаэтано Ористанио ( Габриэл Стрефезза 54' ), Оливер Сёренсен ( Кристиан Ордоньес 79' ), Мандела Кейта ( Франко Карбони 87' ), Адриан Бернабе ( Ханс Николусси Кавилья 87' ), Матео Пельегрино, Sascha Britschgi, Mariano Troilo Жёлтые карточки: Джон Лукуми 76' — Sascha Britschgi 50', Mariano Troilo 61' Красные карточки: Томмазо Побега 22' — Mariano Troilo 79'

Статистика матча 2 Удары в створ 1 9 Удары мимо 1 51 Владение мячом 49 4 Угловые удары 5 3 Офсайды 4 10 Фолы 14

Сейчас «Болонья» занимает 10-е место с 30 очками после 24 туров. «Парма» (26) — 14-я.