8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Парма». Начало игры — в 14:30 мск.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» после 23-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 30 очков и находится в верхней части таблицы.
Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в 11 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом лишь в один пункт от ближайшего преследователя — «Сассуоло».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура 23-го тура национального чемпионата клуб на своём поле потерпел разгром от «Милана» (0:3).
Перед этим в заключительном туре основного этапа Лиги Европы коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над «Маккаби» Тель-Авив (3:0).
Не сыграют: травмированы — Бонифаци, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» проиграла трижды при одной победе и одной ничьей.
Такие выступления сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» после 23-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 23 очка и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 16-ю строчку с отрывом в пять баллов от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в семь пунктов от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел разгром от «Ювентуса» (1:4).
Перед этим в предыдущем туре итальянского первенства коллектив также остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах был разгромлен «Аталантой» с результатом 0:4.
Не сыграют: травмированы — Фриган, Ндиайе, Сузуки и Валенти, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Парма» проиграла дважды при двух ничьих и одной победе.
Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировую, тем не менее, они все же невелики, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Маттео Пельегрино — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах «Болоньи» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Болоньи» забивали обе команды
- в пяти из восьми последних матчей «Парма» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.90, выигрыш «Пармы» — в 5.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Болоньи».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50