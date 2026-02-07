прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Парма». Начало игры — в 14:30 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после 23-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 30 очков и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в 11 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом лишь в один пункт от ближайшего преследователя — «Сассуоло».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура 23-го тура национального чемпионата клуб на своём поле потерпел разгром от «Милана» (0:3).

Перед этим в заключительном туре основного этапа Лиги Европы коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над «Маккаби» Тель-Авив (3:0).

Не сыграют: травмированы — Бонифаци, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» проиграла трижды при одной победе и одной ничьей.

Такие выступления сулят хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» после 23-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 23 очка и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 16-ю строчку с отрывом в пять баллов от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в семь пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел разгром от «Ювентуса» (1:4).

Перед этим в предыдущем туре итальянского первенства коллектив также остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах был разгромлен «Аталантой» с результатом 0:4.

Не сыграют: травмированы — Фриган, Ндиайе, Сузуки и Валенти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Парма» проиграла дважды при двух ничьих и одной победе.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировую, тем не менее, они все же невелики, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Маттео Пельегрино — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Болоньи» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Болоньи» забивали обе команды

в пяти из восьми последних матчей «Парма» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.90, выигрыш «Пармы» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Тотал больше 2,5 голов

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Болонья» — «Парма» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Болоньи».

Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Болонья» — «Парма» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50