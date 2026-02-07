Вингер мадридского «Реала» Родриго испытывает недовольство своей ролью в команде и рассматривает возможность ухода. Как сообщает The Touchline в соцсети X, бразилец убеждён, что его потенциал выше, чем у соотечественника Эндрика, который ярко проявил себя после аренды в «Лионе», отметившись серией результативных матчей.

По данным источника, представители футболиста уже дали понять, что игрок готов сменить клуб при подходящем предложении.

В текущем сезоне Родриго провёл 26 встреч во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и шесть результативных передач. Эндрик же отправился в аренду во французский «Лион» в конце декабря и с тех пор забил пять мячей и сделал одну голевую передачу в восьми матчах.