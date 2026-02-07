Французское издание Le Parisien опубликовало информацию о зарплатах игроков «ПСЖ».

Матвей Сафонов globallookpress.com

Самым высокооплачиваемым футболистом команды является Усман Дембеле — его ежемесячный доход составляет около €1,56 млн до вычета налогов.

На втором месте располагается Маркиньос с зарплатой примерно €1,13 млн, а третью позицию занимает Ашраф Хакими, который получает около €1,1 млн в месяц.

Украинский защитник Илья Забарный занимает 12-е место в рейтинге зарплат команды — по данным источника, его доход составляет около €450 тыс. в месяц до налогов.

Российский голкипер Матвей Сафонов получает порядка €250 тыс., что является одним из самых низких окладов в клубе.