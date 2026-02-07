Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в матче с «Зенитом» (3:0) в Зимнем кубке РПЛ.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Порадовала в первую очередь самоотдача и дисциплина.  Был хороший, плотный первый тайм.  Были моменты с двух сторон.  Понравилась именно командная работа.

Второй тайм чуть-чуть превосходили в свежести.  Сделали восемь замен, соперник не делал замены, поэтому молодые футболисты, более опытные, свежие футболисты очень хорошо начали второй тайм, забили красивые мячи.  Дальше не играли на удержание, играли в футбол, открытая игра была.  У "Зенита" были моменты и у нас.

Я думаю, самое главное — это дисциплина, самоотдача и качества.  От результата не нужно слишком летать в облаках, рабочий процесс идёт.  Самое главное, что удовлетворены тем, что происходило на поле», — заявил Мусаев в интервью клубной пресс-службе.

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Зимнего Кубка РПЛ с 4 очками в активе.  «Зенит» — на 3-й позиции с 3 баллами.