В минувшем сезоне Месси принял участие в 49 встречах за «Интер Майами» во всех соревнованиях, записав на свой счет 43 забитых мяча и 26 голевых передач.

Также в десятку лучших вошли Андерс Дрейер («Сан-Диего»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Эвандер («Цинциннати»), Кристиан Ролдан («Сиэтл»), Себастьян Берхалтер («Ванкувер») и Сэм Серридж («Нэшвилл»).

Вторую строчку списка получил форвард «Ванкувера» Томас Мюллер , а третьим стал представитель «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин .

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял первое место в рейтинге сильнейших футболистов МЛС, который портал Goal представил накануне старта нового сезона североамериканской лиги.

2.39

