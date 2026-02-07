В матче 25-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Джейден Богл на 26-й минуте, Ноа Окафор на 30-й минуте и Доминик Кальверт-Льюин на 49-й минуте у «Лидса» и Лоренцо Лукка на 86-й минуте — у «Ноттингема».
Результат матча
ЛидсЛидс3:1Ноттингем ФорестНоттингем
1:0 Джейден Богл 26' 2:0 Ноа Окафор 30' 3:0 Доминик Калверт-Льюин 49' 3:1 Лоренцо Лукка 86'
Лидс: Карл Дарлоу, Джеймс Джастин, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл, Илия Груев, Этан Ампаду, Бренден Ааронсон (Даниэль Джеймс 78'), Габриэль Гудмундссон, Ноа Окафор (Шон Лонгстафф 82'), Доминик Калверт-Льюин
Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Морато, Никола Миленкович, Зак Эбботт (Лука Нец 76'), Игор Жезус (Лоренцо Лукка 54'), Каллум Хадсон-Одои (Райан Йейтс 67'), Морган Гиббз-Уайт (Дан Ндой 67'), Николас Домингес (Омари Хатчинсон 54'), Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон, Ола Эйна
Жёлтые карточки: Ноа Окафор 61' — Ибраим Сангаре 62'
Благодаря победе «Лидс» набрал 29 очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» с 26 баллами идет 17-м.