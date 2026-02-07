В матче 25-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.

Доминик Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин globallookpress.com

Авторами забитых мячей в этой игре стали Джейден Богл на 26-й минуте, Ноа Окафор на 30-й минуте и Доминик Кальверт-Льюин на 49-й минуте у «Лидса» и Лоренцо Лукка на 86-й минуте — у «Ноттингема».

Результат матча

ЛидсЛидсЛидс3:1Ноттингем ФорестНоттингем ФорестНоттингем
1:0 Джейден Богл 26' 2:0 Ноа Окафор 30' 3:0 Доминик Калверт-Льюин 49' 3:1 Лоренцо Лукка 86'
Лидс:  Карл Дарлоу,  Джеймс Джастин,  Джо Родон,  Паскаль Стрёйк,  Джейден Богл,  Илия Груев,  Этан Ампаду,  Бренден Ааронсон (Даниэль Джеймс 78'),  Габриэль Гудмундссон,  Ноа Окафор (Шон Лонгстафф 82'),  Доминик Калверт-Льюин
Ноттингем Форест:  Штефан Ортега,  Морато,  Никола Миленкович,  Зак Эбботт (Лука Нец 76'),  Игор Жезус (Лоренцо Лукка 54'),  Каллум Хадсон-Одои (Райан Йейтс 67'),  Морган Гиббз-Уайт (Дан Ндой 67'),  Николас Домингес (Омари Хатчинсон 54'),  Ибраим Сангаре,  Эллиот Андерсон,  Ола Эйна
Жёлтые карточки:  Ноа Окафор 61'  —  Ибраим Сангаре 62'

Благодаря победе «Лидс» набрал 29 очков.  Команда занимает 16-е место в турнирной таблице.  «Ноттингем Форест» с 26 баллами идет 17-м.