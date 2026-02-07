Благодаря победе «Лидс» набрал 29 очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» с 26 баллами идет 17-м.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Джейден Богл на 26-й минуте, Ноа Окафор на 30-й минуте и Доминик Кальверт-Льюин на 49-й минуте у «Лидса» и Лоренцо Лукка на 86-й минуте — у «Ноттингема».

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:1.

2.37

Прогнозы•Сегодня 20:30 «Ньюкасл» — «Брентфорд». Прогноз и ставка «Сороки» быстро расправятся с «пчелами»

Футбол•Вчера 18:45 Он вам не «мальчишка»: как Вирц превратился в «монстра» и стал наследником Де Брейне

Футбол•05/02/2026 13:43 Анти-пиар: почему Роналду нанес сокрушительный удар по репутации саудовской Про Лиги

Футбол•05/02/2026 02:20 «Ньюкасл» не совершил чуда на «Этихаде»: «Сити» мчится в финал Кубка лиги

Футбол•05/02/2026 00:57 «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: онлайн, прямая трансляция полуфинала Кубка английской лиги

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 15:18 Саудовский бунтарь: возвращение в «МЮ», дуэт с Месси и еще пять вариантов будущего Роналду

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•04/02/2026 13:25 Они взорвут это лето: Салах, Винисиус и еще 18 громких трансферов

Футбол•04/02/2026 10:00 Подоспевший Рейс: ЦСКА забирает центрдефа у лиссабонского «Спортинга»

Футбол•04/02/2026 08:12 В Турцию на работу: Макаров и Чалов пошли по пути Дзюбы, Джикии, Бесчастных

Выбор читателей

Футбол•31/01/2026 12:34 «Реал» накажет «Бенфику» и Моуринью, а «Галатасарай» остановит «Ювентус»: порция дерзких прогнозов на стыковые матчи ЛЧ

Футбол•03/02/2026 16:48 Каррик, что же ты наделал: как «временщик» спутал планы хозяевам «Манчестер Юнайтед»

Футбол•01/02/2026 08:06 Моуринью рекомендует: «Зенит» присмотрел замену Кассьерре в «Фенербахче»

Футбол•03/02/2026 07:05 Ну и Дуран: почему скандалист за 77 млн евро переходит в «Зенит»

Футбол•03/02/2026 08:05 Неликвидный хрусталь. Куда податься Захаряну после «Реал Сосьедада»?

Самое интересное

Бои•19/01/2026 14:57 Проспекты из СНГ: 8 бойцов, за которыми стоит следить в 2026 году

Футбол•17/01/2026 14:56 Алонсо и «Реал» казались идеальным союзом. Но что на самом деле нужно, чтобы управлять элитой?

Игры•17/01/2026 13:32 GTA 6 и все остальное: за чем следить в мире видеоигр в 2026 году

Футбол•16/01/2026 14:52 Реформатор или вредитель? Почему идеи Венгера могут убить футбол