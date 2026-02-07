«Гамбург» уверенно обыграл «Хайденхайм» в матче 21-го тура Бундеслиги — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Рансфорд Кенингсдорфер (45+3') и Райан Филипп (78').
Результат матча
ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце0:2ГамбургГамбург
0:1 Рансфорд Кёнигсдёрффер 45+3' 0:2 Райан Филипп 78' 1:2 Штефан Шиммер 82'
Хайденхайм: Диант Рамай, Марнон Буш, Патрик Майнка, Омар Траоре (Штефан Шиммер 46'), Бенедикт Гимбер (Адриан Бек 77'), Юлиан Нийус (Буду Зивзивадзе 64'), Никлас Дорш, Арийон Ибрахимович (Матиас Хонсак 63'), Эрен Динкчи, Марвин Пирингер (Сэрлорд Конте 46'), Hennes Behrens
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Лука Вушкович, Варме Омари, Фабиу Виейра (Георгий Гочолеишвили 80'), Николай Ремберг, Альберт Самби Локонга (Джордан Торунарига 46'), Даниэль Эльфадли (Дэмион Даунс 46'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Вильям Микельбренсис 68'), Бейкери Джатта, Philipas Otele
Жёлтые карточки: Даниэль Эльфадли 7' (Гамбург), Вильям Микельбренсис 88' (Гамбург)
«Гамбург» набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Хайденхайм» остался на последней строчке в Бундеслиге с 13 баллами.