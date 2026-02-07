Колумбийский атакующий полузащитник Хамес Родригес стал игроком «Миннесоты Юнайтед», о чём официально объявила пресс-служба клуба МЛС.

Хамес Родригес globallookpress.com

Футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2026 года, при этом у американского клуба предусмотрена опция продления соглашения до конца того же сезона.

Последним клубом Родригеса был мексиканский «Леон», за который он выступал с начала 2025 года. За этот период хавбек провёл 34 матча, записав на свой счёт пять голов и девять результативных передач.

Ранее в своей карьере колумбиец играл за ряд ведущих европейских команд, включая мадридский «Реал».