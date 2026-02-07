«Фрайбург» минимально обыграл «Вердер» в матче 21-го тура Бундеслиги — 1:0.
Единственный гол в матче забил Ян-Никлас Бесте на 13-й минуте. «Орлы» доигрывали вдесятером из-за удаления на 52-й минуте после удаления Йоана Манзамби.
Результат матча
ФрайбургФрайбург1:0ВердерБремен
1:0 Ян-Никлас Бесте 13'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Бруно Огбус, Маттиас Гинтер, Макс Розенфельдер, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго 68'), Ян-Никлас Бесте (Антони Юнг 69'), Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге (Дерри Шерхант 84'), Иоганн Манзамби, Винченцо Грифо (Юито Судзуки 56'), Игор Матанович (Лукас Хёлер 84')
Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Марко Фридль, Хулиан Малатини (Феликс Агу 62'), Оливье Деман (Самюэль Мбангуля 63'), Йенс Стаге, Сенне Линен (Йован Милошевич 88'), Романо Шмид (Марко Грюлль 84'), Кеке Топп, Джастин Нджинма (Кэмерон Пуэртас 84'), Карим Кулибали
Жёлтая карточка: Марко Фридль 90' (Вердер)
Красная карточка: Иоганн Манзамби 52' (Фрайбург)
«Фрайбург» набрал 30 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Вердер» опустился на 16-ю строчку в Бундеслиге, с 19 баллами.