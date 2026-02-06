прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.37

7 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Фрайбург» на 8 пунктов отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бразильцы из Брайсгау» уступили «Штутгарту» (0:1).

До того команда была бита «Лиллем» (0:1). А вот поединок с «Кельном» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Фрайбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче находятся на спаде. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Фрайбург» традиционно удачно противостоит «Вердеру». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бразильцы из Брайсгау» мотивированы подтянуться к заветной первой шестерке.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Вердер» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Музыканты» не сумели переиграть «Боруссию» М (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Хоффенхайма» (0:2). А вот чуть ранее она уступила «Байеру» (0:1).

При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Музыканты» в последних поединках выглядели не лучшим образом. Команда не побеждает уже 3 месяца.

При этом «Вердер» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.

«Музыканты» уже 2 года не могут обыграть «Фрайбург». Вот и в нынешней диспозиции команда намерена зацепиться хотя бы за один балл.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Музыканты» намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Музыканты» в среднем пропускают 2 гола за матч

«Вердер» в среднем пропускает 2 мяча за матч

«Фрайбург» одолел «музыкантов» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Фрайбург» мотивирован подтянуться к топ-6, так что явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Вердера» частенько дает сбои.

2.37 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Фрайбург» — «Вердер» принесёт чистый выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Фрайбург» — «Вердер» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90