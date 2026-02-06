7 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Фрайбург» на 8 пунктов отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бразильцы из Брайсгау» уступили «Штутгарту» (0:1).
До того команда была бита «Лиллем» (0:1). А вот поединок с «Кельном» завершился успехом (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Фрайбург» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче находятся на спаде. Команда уступила в 2 своих последних матчах.
Причем «Фрайбург» традиционно удачно противостоит «Вердеру». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бразильцы из Брайсгау» мотивированы подтянуться к заветной первой шестерке.
«Вердер»
Турнирное положение: «Музыканты» бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Вердер» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Музыканты» не сумели переиграть «Боруссию» М (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Хоффенхайма» (0:2). А вот чуть ранее она уступила «Байеру» (0:1).
При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Музыканты» в последних поединках выглядели не лучшим образом. Команда не побеждает уже 3 месяца.
При этом «Вердер» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.
«Музыканты» уже 2 года не могут обыграть «Фрайбург». Вот и в нынешней диспозиции команда намерена зацепиться хотя бы за один балл.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Музыканты» намерены преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Музыканты» в среднем пропускают 2 гола за матч
- «Вердер» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Фрайбург» одолел «музыкантов» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.
Прогноз: «Фрайбург» мотивирован подтянуться к топ-6, так что явно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Вердера» частенько дает сбои.
Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90