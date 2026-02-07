Комментатор Георгий Черданцев подвел итоги матча между «Зенитом» и «Краснодаром» в Зимнем кубке РПЛ. Питерский клуб уступил «быкам» со счетом 0:3.

Георгий Черданцев globallookpress.com

«Обращать внимание на результаты товарищеских матчей точно не стоит с точки зрения прогнозов и выступления в сезоне. Но конкретно в моменте "Краснодар" показал шикарную готовность и прекрасный футбол. "Зенит" тоже временами смотрелся неплохо. Но результат запоминается в моменте. Нужно понимать, что Семак не играл на результат. Если бы ему нужно было не проиграть во что бы то не стало, он бы не стал менять всю команду и выпускать молодых ребят.

С точки зрения "Краснодара" было видно, насколько "Зенит" для них серьезный раздражитель. По таблице там есть и другие команды, но было видно, что "Зенит" для них основной и серьезный соперник. К продолжению чемпионской гонки они готовы, это радует, значит, нас ждет очень интересная весенняя часть сезона», — сказал Черданцев «Матч ТВ».