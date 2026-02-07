В матче 23-го тура испанской Примеры «Осасуна» на выезде победила «Сельту» со счетом 2:1.

На голы Анте Будимира на 35-й минуте и Рауля Де Аро на 79-й минуте хозяева ответили только точным ударом Борхи Иглесиаса с пенальти на 53-й минуте.

Результат матча

Сельта Виго 1:2 Осасуна Памплона

0:1 Анте Будимир 35' 1:1 Борха Иглесиас 53' пен. 1:2 Рауль Гарсия 79'

Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Серхио Каррейра ( Яго Аспас 83' ), Хави Руэда ( Оскар Мингуэза 67' ), Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес, Уго Альварес ( Уиллот Сведберг 67' ), Борха Иглесиас ( Ферран Жуджла 75' ), Fer Lopez ( Юнас Эль-Абделлауи 83' )

Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо ( Хорхе Эррандо 31' ), Валентен Розье, Рубен Гарсия ( Рауль Гарсия 70' ), Икер Муньос, Аймар Орос ( Мойсес Гомес 88' ), Анте Будимир ( Асьер Осамбела 70' ), Рауль Моро ( Абель Бретонес 88' ), Виктор Муньос

Жёлтые карточки: Хави Руэда 56', Серхио Каррейра 79' — Рубен Гарсия 45+1'