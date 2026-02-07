В матче 23-го тура испанской Примеры «Осасуна» на выезде победила «Сельту» со счетом 2:1.
На голы Анте Будимира на 35-й минуте и Рауля Де Аро на 79-й минуте хозяева ответили только точным ударом Борхи Иглесиаса с пенальти на 53-й минуте.
Результат матча
СельтаВиго1:2ОсасунаПамплона
0:1 Анте Будимир 35' 1:1 Борха Иглесиас 53' пен. 1:2 Рауль Гарсия 79'
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Серхио Каррейра (Яго Аспас 83'), Хави Руэда (Оскар Мингуэза 67'), Илаш Мориба, Мигел Роман Гонсалес, Уго Альварес (Уиллот Сведберг 67'), Борха Иглесиас (Ферран Жуджла 75'), Fer Lopez (Юнас Эль-Абделлауи 83')
Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо (Хорхе Эррандо 31'), Валентен Розье, Рубен Гарсия (Рауль Гарсия 70'), Икер Муньос, Аймар Орос (Мойсес Гомес 88'), Анте Будимир (Асьер Осамбела 70'), Рауль Моро (Абель Бретонес 88'), Виктор Муньос
Жёлтые карточки: Хави Руэда 56', Серхио Каррейра 79' — Рубен Гарсия 45+1'
«Осасуна» смогла набрать 29 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» с 33 баллами осталась на седьмой строчке.