Матч между командами пройдёт 8 февраля в Мюнхене и начнётся в 19:30 мск.

На данный момент мюнхенский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии и опережает «Хоффенхайм», занимающий третье место, на девять очков.

Лучший снайпер Бундеслиги ранее пропускал тренировки из-за простуды, однако в пятницу смог частично поработать вместе с командой. В свою очередь, 39-летний вратарь пропустил занятия из-за желудочно-кишечной инфекции.

Пресс-служба «Баварии» рассказала о физическом состоянии Гарри Кейна и Мануэля Нойера накануне матча 21-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» .

