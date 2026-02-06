В матче 1/8 финала Кубка Франции «Страсбург» в родных стенах победил «Монако» со счетом 3:1.
На голы Мартиаля Годо и Хулио Энсисо, который сделал дубль, гости ответили только точным ударом Мики Биерита.
Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле с первых минут, но был заменен в перерыве. Полузащитник успел схлопотать желтую карточку.
Результат матча
СтрасбургСтрасбург3:1МонакоМонако
1:0 Марсьяль Годо 7' 2:0 Хулио Энсисо 55' 2:1 Мика Биерет 58' 3:1 Хулио Энсисо 61'
Страсбург: Гела Дуэ, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко, Абдул Уаттара (Бен Чилвел 69'), Самир эль Мурабет, Диегу Морейра (Эндрю Омобамиделе 77'), Хулио Энсисо, Марсьяль Годо (Самуэль Амо-Амейо 77'), Хоакин Паникелли, Mike Penders, Lucas Hogsberg
Монако: Филипп Кён, Каю Энрике (Крепин Дьятта 46'), Вандерсон, Тило Керер, Джордан Тезе (Фоларин Балогун 73'), Александр Головин (Саймон Адингра 46'), Магнес Аклиуше, Мамаду Кулибали, Денис Закария, Мика Биерет (Станис Идумбо-Музамбо 73'), Ламин Камара
Жёлтые карточки: Валентин Барко 22' — Мика Биерет 11', Вандерсон 22', Денис Закария 27', Александр Головин 41'
«Монако» покинул Кубок Франции, а «Страсбург» смог пробиться в четвертьфинал турнира, где сыграет против «Реймса».