В матче 1/8 финала Кубка Франции «Страсбург» в родных стенах победил «Монако» со счетом 3:1.

На голы Мартиаля Годо и Хулио Энсисо, который сделал дубль, гости ответили только точным ударом Мики Биерита.

Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле с первых минут, но был заменен в перерыве.  Полузащитник успел схлопотать желтую карточку.

1:0 Марсьяль Годо 7' 2:0 Хулио Энсисо 55' 2:1 Мика Биерет 58' 3:1 Хулио Энсисо 61'
Страсбург:  Гела Дуэ,  Исмаэль Дукуре,  Валентин Барко,  Абдул Уаттара (Бен Чилвел 69'),  Самир эль Мурабет,  Диегу Морейра (Эндрю Омобамиделе 77'),  Хулио Энсисо,  Марсьяль Годо (Самуэль Амо-Амейо 77'),  Хоакин Паникелли,  Mike Penders,  Lucas Hogsberg
Монако:  Филипп Кён,  Каю Энрике (Крепин Дьятта 46'),  Вандерсон,  Тило Керер,  Джордан Тезе (Фоларин Балогун 73'),  Александр Головин (Саймон Адингра 46'),  Магнес Аклиуше,  Мамаду Кулибали,  Денис Закария,  Мика Биерет (Станис Идумбо-Музамбо 73'),  Ламин Камара
Жёлтые карточки:  Валентин Барко 22'  —  Мика Биерет 11',  Вандерсон 22',  Денис Закария 27',  Александр Головин 41'

«Монако» покинул Кубок Франции, а «Страсбург» смог пробиться в четвертьфинал турнира, где сыграет против «Реймса».