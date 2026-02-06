В матче 1/8 финала Кубка Франции «Страсбург» в родных стенах победил «Монако» со счетом 3:1.

На голы Мартиаля Годо и Хулио Энсисо, который сделал дубль, гости ответили только точным ударом Мики Биерита.

Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле с первых минут, но был заменен в перерыве. Полузащитник успел схлопотать желтую карточку.

Результат матча Страсбург Страсбург 3:1 Монако Монако 1:0 Марсьяль Годо 7' 2:0 Хулио Энсисо 55' 2:1 Мика Биерет 58' 3:1 Хулио Энсисо 61' Страсбург: Гела Дуэ, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко, Абдул Уаттара ( Бен Чилвел 69' ), Самир эль Мурабет, Диегу Морейра ( Эндрю Омобамиделе 77' ), Хулио Энсисо, Марсьяль Годо ( Самуэль Амо-Амейо 77' ), Хоакин Паникелли, Mike Penders, Lucas Hogsberg Монако: Филипп Кён, Каю Энрике ( Крепин Дьятта 46' ), Вандерсон, Тило Керер, Джордан Тезе ( Фоларин Балогун 73' ), Александр Головин ( Саймон Адингра 46' ), Магнес Аклиуше, Мамаду Кулибали, Денис Закария, Мика Биерет ( Станис Идумбо-Музамбо 73' ), Ламин Камара Жёлтые карточки: Валентин Барко 22' — Мика Биерет 11', Вандерсон 22', Денис Закария 27', Александр Головин 41'

Статистика матча 7 Удары в створ 5 4 Удары мимо 4 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 8 Фолы 12

«Монако» покинул Кубок Франции, а «Страсбург» смог пробиться в четвертьфинал турнира, где сыграет против «Реймса».