Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал уверенную победу своей команды в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Зенита» (3:0).

«Хороший матч, две очень сильные команды, получили качество и двигаемся дальше. Думаю, что команды под разными нагрузками находятся и, в принципе, дисциплинированно отыграли.

Нужно ещё набирать форму, это нормально. У нас ещё две недели здесь, поэтому есть время», — сказал Сперцян в интервью телеграмм-каналу Мир Российской Премьер-Лиги.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» сыграет против московского «Динамо» 10-го февраля.