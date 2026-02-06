Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе защитника Страхини Эраковича в «Црвену Звезду» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Эракович — хороший игрок и прекрасный человек, профессионал. Как и любой футболист, он хочет играть больше, у него есть предложения, и мы дали ему возможность получать игровую практику.

А как дальше будет… Может, он вернётся через четыре месяца и продолжит выступать за нашу команду. Посмотрим», — сказал Семак «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Эракович провел за «Зенит» 12 матчей и не отметился результативными действиями.