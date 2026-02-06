Вингер «Реала» Родриго получил травму. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
«По результатам сегодняшнего медицинского обследования нашего игрока Родриго, проведённого медицинской службой "Реала", у него диагностирован тендиноз подколенного сухожилия правой ноги. Ожидаются дальнейшие результаты», — говорится в заявлении «Реала».
В нынешнем сезоне бразилец Родриго провел 18 матчей в Примере, забил один гол и сделал три ассиста.
Напомним, что «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.