Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Хуан Мануэль Медина сообщил, что мечтает и работает над возможностью возвращения Лионеля Месси.

«Мы работаем над возможностью, чтобы Лео Месси сыграл за "Ньюэллс" в первой половине 2027 года. Пока это все, что есть. Этот проект выходит за рамки клуба — это важно для города Росарио, провинции и всего аргентинского футбола», — приводит Independent слова Медины.

38-летний Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз» и провел в тамошней академии 6 лет, после чего перебрался в кантеру «Барселоны».

Сейчас легендарный аргентинец выступает в составе «Интер Майами», контракт с котором действует у него до 2028 года.