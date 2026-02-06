«Наполи» желает продлить контракт с шотландским полузащитником Скоттом Мактоминеем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Сообщается, что клуб намерен продлить соглашение с шотландцем до 2030 года. Утверждается, что сам футболист хочет остаться в «Наполи» и готов начать переговоры по новому контракту. Клуб, в свою очередь, стремится закрыть вопрос до летнего чемпионата мира, ожидая рост интереса к игроку от других клубов

Нынешний договор 29-летнего футболиста истекает летом 2028 года. Сейчас он зарабатывает 3 млн евро плюс бонусы, эта сумма должна быть увеличена, учитывая результаты Скотта на поле.

В текущем сезоне Мактоминей провел 22 матча в Серии А, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.