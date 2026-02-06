Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказал свое мнение о множестве матчей за сезон из-за участия во многих турнирах.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Меня никогда не беспокоило большое количество матчей. Мне нравится расписание — нравилось мне, когда я был игроком и нравится до сих пор. Амбиции необходимы в таком клубе, как "Интер", но они не должны перерастать в одержимость, потому что одержимость порождает ожидания, а ожидания — разочарование.

Мы подходим к каждой игре по отдельности, усердно работая, чтобы быть готовыми. У нас есть энергия и группа качественных игроков, которые показали, что всегда готовы ответить и внести свой вклад», — приводит слова Киву официальный сайт клуба.

После 23 туров «Интер» возглавляет таблицу чемпионата Италии с 55 очками, вторым идет «Милан» (50).