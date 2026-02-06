В матче Зимнего Кубка РПЛ встретились московские ЦСКА и «Динамо», который завершился победой «Динамо» (1:1, 5:3 — пен.).

Максим Осипенко globallookpress.com

Во втором тайме защитник «Динамо» Максим Осипенко открыл счет, реализовав пенальти. Спустя 12 минут новичок ЦСКА Максим Воронов сравнял счет. В основное время команды не выявили победителя, и игра перешла в серию пенальти, где «Динамо» оказалось сильнее — 5:3.

Зимний Кубок РПЛ проводится с 2023 года. До этого два раза побеждал «Спартак», а в 2025 году чемпионом стал «Зенит». В прошлом сезоне «Динамо» уступило «Зениту» в первом матче со счётом 1:2, а ЦСКА одержал победу над «Краснодаром», выиграв серию пенальти со счетом 5:4.