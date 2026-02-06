В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» на выезде победил «Аталанту» с результатом 3:0.

Джанлука Скамакка globallookpress.com

Открыл счет в игре Джанлука Скамакка на 27-й минуте поединка с пенальти, удвоил преимущество Камалдин Сулемана на 77-й минуте, а окончательный результат на табло установил Марио Пашалич на 85-й минуте.

Результат матча Аталанта Бергамо 2:0 Ювентус Турин 1:0 Джанлука Скамакка 27' пен. 2:0 Камал Дин Сулемана 77' Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини ( Одилон Коссуну 76' ), Берат Джимсити, Онест Аанор, Давиде Дзаппакоста ( Рауль Белланова 70' ), Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе, Джакомо Распадори ( Никола Крстович 75' ), Джанлука Скамакка ( Камал Дин Сулемана 71' ) Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Бремер, Федерико Гатти ( Жереми Бога 64' ), Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли ( Теун Коопмейнерс 74' ), Джонатан Дэвид ( Эмиль Хольм 74' ), Шику Консейсау

Статистика матча 2 Удары в створ 1 0 Удары мимо 7 46 Владение мячом 54 1 Угловые удары 5 1 Офсайды 2 10 Фолы 8

Победа позволила «Аталанте» пробиться уже в полуфинал Кубка Италии, где сыграет против победителя матча «Болонья» — «Наполи».