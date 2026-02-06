В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» на выезде победил «Аталанту» с результатом 3:0.
Открыл счет в игре Джанлука Скамакка на 27-й минуте поединка с пенальти, удвоил преимущество Камалдин Сулемана на 77-й минуте, а окончательный результат на табло установил Марио Пашалич на 85-й минуте.
Результат матча
АталантаБергамо2:0ЮвентусТурин
1:0 Джанлука Скамакка 27' пен. 2:0 Камал Дин Сулемана 77'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини (Одилон Коссуну 76'), Берат Джимсити, Онест Аанор, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова 70'), Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе, Джакомо Распадори (Никола Крстович 75'), Джанлука Скамакка (Камал Дин Сулемана 71')
Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Бремер, Федерико Гатти (Жереми Бога 64'), Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Теун Коопмейнерс 74'), Джонатан Дэвид (Эмиль Хольм 74'), Шику Консейсау
Победа позволила «Аталанте» пробиться уже в полуфинал Кубка Италии, где сыграет против победителя матча «Болонья» — «Наполи».