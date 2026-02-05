В матче 1/4 финала Кубка Португалии «Спортинг» на «Жозе Альваладе» примет клуб АВС. Встреча состоится в Лиссабоне 5 февраля в 23:45 мск.

«Спортинг» в отличной форме. Команда выиграла 5 матчей подряд. Самым значительным результатом хозяев стала победа 2:1 в Лиге чемпионов над ПСЖ. «Львы» вышли в плей-офф ЛЧ и борются за лидерство в чемпионате. Нет никаких предпосылок к тому, что сегодня будет сенсация.

Гости, у которых всего 3 победы в этом сезоне во всех турнирах, явно не готовы противостоять такому сильному сопернику. В своем последнем матче они это доказали, проиграв 0:4 «Браге». В декабре АВС со счетом 0:6 уступил «Спортингу» в первенстве Португалии. Будет ли очередной разгром?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Коэффициенты букмекеров: 1.11 на победу «Спортинга», 9.60 на ничью, 21.0 на победу АВС, 1.04 и 11.0 на проход команд в следующий раунд.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спортинг» — АВС смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.