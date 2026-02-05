В матче 1/4 финала Кубка Португалии «Спортинг» на «Жозе Альваладе» примет клуб АВС. Встреча состоится в Лиссабоне 5 февраля в 23:45 мск.
«Спортинг» в отличной форме. Команда выиграла 5 матчей подряд. Самым значительным результатом хозяев стала победа 2:1 в Лиге чемпионов над ПСЖ. «Львы» вышли в плей-офф ЛЧ и борются за лидерство в чемпионате. Нет никаких предпосылок к тому, что сегодня будет сенсация.
Гости, у которых всего 3 победы в этом сезоне во всех турнирах, явно не готовы противостоять такому сильному сопернику. В своем последнем матче они это доказали, проиграв 0:4 «Браге». В декабре АВС со счетом 0:6 уступил «Спортингу» в первенстве Португалии. Будет ли очередной разгром?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.11 на победу «Спортинга», 9.60 на ничью, 21.0 на победу АВС, 1.04 и 11.0 на проход команд в следующий раунд.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.