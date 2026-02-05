«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
У «горожан» дублем отметился Омар Мармуш, отличившись на 7-й и 29-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Тейани Рейндерс на 32-й минуте.
Единственный гол в составе «Ньюкасл» забил Энтони Эланга на 63-й минуте.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер3:1НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
1:0 Омар Мармуш 7' 2:0 Омар Мармуш 29' 3:0 Тейьяни Рейндерс 32' 3:1 Энтони Эланга 62'
Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Абдукодир Хусанов, Натан Аке (Max Alleyne 45'), Райан Айт Нури, Тейьяни Рейндерс, Николас Гонсалес (Рико Льюис 83'), Энтойн Семеньо (Родриго Эрнандес 71'), Филип Фоден (Райан Шерки 72'), Омар Мармуш, Матеус Нунес, Nico O'Reilly (Эрлинг Холанд 71')
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер (Уильям Осула 76'), Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Джозеф Уиллок (Энтони Эланга 45'), Льюис Холл (Джейкоб Мёрфи 45'), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси, Ник Вольтемаде (Йоан Висса 45'), Энтони Гордон (Харви Льюис Барнс 44')
Жёлтые карточки: Матеус Нунес 27' (Манчестер Сити), Николас Гонсалес 78' (Манчестер Сити), Родриго Эрнандес 90+1' (Манчестер Сити)
По итогам противостояния «Манчестер Сити» пробился в финал Кубка английской лиги, а «Ньюкасл» завершил свое выступление на турнире.