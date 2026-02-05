«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

У «горожан» дублем отметился Омар Мармуш, отличившись на 7-й и 29-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Тейани Рейндерс на 32-й минуте.

Единственный гол в составе «Ньюкасл» забил Энтони Эланга на 63-й минуте.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 3:1 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:0 Омар Мармуш 7' 2:0 Омар Мармуш 29' 3:0 Тейьяни Рейндерс 32' 3:1 Энтони Эланга 62' Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Абдукодир Хусанов, Натан Аке ( Max Alleyne 45' ), Райан Айт Нури, Тейьяни Рейндерс, Николас Гонсалес ( Рико Льюис 83' ), Энтойн Семеньо ( Родриго Эрнандес 71' ), Филип Фоден ( Райан Шерки 72' ), Омар Мармуш, Матеус Нунес, Nico O'Reilly ( Эрлинг Холанд 71' ) Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер ( Уильям Осула 76' ), Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Джозеф Уиллок ( Энтони Эланга 45' ), Льюис Холл ( Джейкоб Мёрфи 45' ), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси, Ник Вольтемаде ( Йоан Висса 45' ), Энтони Гордон ( Харви Льюис Барнс 44' ) Жёлтые карточки: Матеус Нунес 27' (Манчестер Сити), Николас Гонсалес 78' (Манчестер Сити), Родриго Эрнандес 90+1' (Манчестер Сити)

Статистика матча 8 Удары в створ 5 4 Удары мимо 4 63 Владение мячом 37 5 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 13 Фолы 14

По итогам противостояния «Манчестер Сити» пробился в финал Кубка английской лиги, а «Ньюкасл» завершил свое выступление на турнире.