Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги победной игры полуфинала Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (3:1).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Надеюсь, мы подойдем к финалу в марте в хорошей форме, чтобы противостоять особенной команде высшего класса. Я с нетерпением жду этого. Вот и все. Сегодняшнюю игру мы начали в правильном темпе, с правильным импульсом, все было очень хорошо.

Надеюсь, сможем убедить организаторов Кубка лиги, что Марк Гехи сможет сыграть в финале, потому что это сложно понять. Клуб вложил большие средства в одного игрока. Он принадлежит нам, и я не понимаю, почему он не может играть в финале. Надеюсь, они смогут это изменить», — цитирует BBC Гвардиолу.

В финале турнира «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» 22 марта на «Уэмбли».