Опорник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что в матче второго тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» его команда будет играть с хорошей самоотдачей и настроена только на победу.

Вильмар Барриос globallookpress.com

«Продолжаем работать в хорошем настроении, готовимся к возобновлению сезона. Тренировки тяжелые, интенсивные, но все в отличном расположении духа.

Я к этому моменту проделал хорошую работу как индивидуально, так и в составе команды. Но форму еще набираю и делаю много всего, чтобы к возобновлению сезона подойти на сто процентов готовым.

Уверен, что будет игра с "Краснодаром" получится сложная. Они так же, как и мы, готовится к возобновлению сезона, и завтра никто никому ничего дарить не собирается. Но матч будет хорошим. Надеюсь, все получат от него удовольствие, воспользуются игровым временем, которое даст главный тренер, и обойдется без травм. В итоге уедем со стадиона в хорошем настроении», — сказал Барриос «Матч ТВ».

«Зенит» и «Краснодар» сыграют между собой 6 февраля в 19:00 (мск). В первом туре команда Сергея Семака переиграла «Динамо» М со счетом 2:1.